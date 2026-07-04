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НовостиОбщество4 июля 2026 12:53

В аэропорту Волгограда на 16 часов задерживается вылет в Шарм-Эль-Шейх

Туристы потеряют почти день отдыха
Екатерина СИМОХИНА
Туристы проводят время на чемоданах в ожидании самолета в Волгограде.

Туристы проводят время на чемоданах в ожидании самолета в Волгограде.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде туристы, планировавшие сегодня оказаться на курорте в Шарм-Эль-Шейх, проводят день на чемоданах в ожидании своего самолета. Рейс 4 июля 2026 года задерживается более чем на 16 часов. Из аэропорта Волгограда в Египет борт должен был вылететь в 4.05 утра. По информации онлайн-табло, вылет отложен на 20.30. Самолет с уже отдохнувшими волгоградцами тоже прилетел в Волгоград с опозданием.

Рейс Шарм-Эль-Шейх - Волгоград сел в Гумраке в 6.50 - самолет вынужденно приземлялся в Атырау. Еще утром завершилась регистрация на обратный рейс в Шарм-Эль-Шейх. Почему авиакомпания Эйр Каир перенесла вылет на вечер, выясняется.