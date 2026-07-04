В Волгоградской области полиция усилила рейды в отношении мигрантов

Проверки проходят по всему региону. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области сотрудники ГУ МВД совместно с коллегами из ФСБ, Росгвардии проводят постоянные рейды в отношении мигрантов. Накануне силовики нагрянули в Калачевский район, где искали лиц, незаконно проживающих на территории страны, устроенных на работу с нарушениями, а также ищут местных жителей, которые прописывают у себя нелегальных мигрантов, ставят их на регистрационный учет. Проверяют гостиницы, промзоны, территории вблизи важных объектов.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, такие мероприятия будут продолжены во всех районах Волгоградской области.

- В качестве профилактики напоминаем гражданам о необходимости соблюдения норм действующего законодательства при привлечении мигрантов к трудовой деятельности, - добавили в полиции.