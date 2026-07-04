В Волгоградской области СК и прокуратура проверяют сообщения о буллинге в школе

Следственный комитет и прокуратура подключились к проверке школы после истории о буллинге. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области следком и прокуратура проводят проверку после появления в СМИ истории об издевательствах над 12-летним мальчиком в школе Волжского. Мама ребенка из многодетной семьи рассказала о буллинге, которому подвергается ее сын уже не первый год. Обращения в полицию и к руководству школы дальше профилактических бесед не дошли, и женщине удалось достучаться до Бастрыкина. Глава следкома уже ждет доклад от волгоградских следователей о результатах расследования этой истории.

Прокуратура Волгоградской области тоже сообщила о начале проверки.

- По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.