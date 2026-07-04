Волгоградцев экстренно предупредили о грозах, сильном ветре и риске пожаров

Погода может резко испортиться в отдельных районах области 4 и 5 июля. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области 4 июля 2026 года действует желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр РФ объявил три предупреждения: о высокой пожарной опасности, о грозах и сильном ветре. Жителей просят соблюдать осторожность.

Грозы начнутся в разных районах области после 15 часов 4 июля. Грома и молнии следует опасаться и в течение всего дня 5 июля. Также в воскресенье, 5 июля, в регионе усилится ветер, его порывы будут достигать при грозе 15-20 метров в секунду. Сообщения о высоком риске пожаров разослали жителям области по смс.