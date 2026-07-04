300 км береговой линии отчистили волонтеры на субботниках в Волгограде и области

Много мусора приходится убирать за отдыхающими на берегах Волги. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области подвели промежуточные итоги всероссийской акции «Вода России». В регионе прошло уже более 250 субботников на берегах водоемов. Эковолонтеры убирают мусор на берегах Волги, Дона, малых рек, озер и ериков. Уже более 9 тысяч неравнодушных жителей вышли на уборку, вооружившись перчатками и мешками. Как сообщили в администрации Волгоградской области, в этом году расчистили уже около 300 километров береговых линий.

С берегов рек уже вывезли около 450 кубометров мусора. Активно выходят на субботники жители Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Жирновского района. Мероприятия проходят и в природных парках, в том числе в Заволжье, где расчистили участок берега Ахтубы. В субботу, 4 июля, несмотря на жару, субботники продолжаются. Волонтеры совмещают приятное с полезным, устроив сплав на байдарках и сапах, во время которого уберут мусор.

- Собранное вторсырье активисты направляют в пункты приема, а вырученные средства — на реализацию социальных проектов, - отметили в облкомприроды.