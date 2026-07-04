Рейсы массово задерживаются и отменяют в аэропорту Волгограда

По расписанию 4 июля вылетают рейсы в столицу. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

С массовыми задержками рейсов столкнулись утром 4 июля 2026 года пассажиры волгоградского аэропорта. Не все они связаны с закрытием воздушного пространства над Волгоградом. План «Ковер» в городе на Волге вводили из-за ракетной опасности с 1.32 до 4.02 ночи. Помимо этого, ограничения действовали в десятках аэропортов страны, в том числе столичных. 4 июля на табло отменены рейсы в Москву «Победы» и «России», в Ереван авиакомпании «ФлайУан Армения», задерживается вылет в Шарм-Эль-Шейх, Санкт-Петербург, Ереван (авиакомпания «Россия»).

Самолет в Шарм-Эль-Шейх должен был вылететь в 4.05, но задержался более чем на 5 часов из-за позднего прибытия воздушного судна – самолет садился в Атырау. «Победа» отменила утренние рейсы Москва – Волгоград и Волгоград -Москва.

Пассажиры рейса Волгоград – Санкт-Петербург вместо 12.50 вылетят из Волгограда в 14.50. А в Ереван с 20.40 вылет перенесли на 23.40.