103 года исполнилось фронтовику Павлу Андрееву из Камышина

Ветерану исполнилось 103 года. Фото: АВО

Сегодня в Камышине поздравляют со 103-летием фронтовика Павла Алексеевича Андреева. За свой век он прошел Великую Отечественную войну и Сталинградскую битву, стал Почетным гражданином Волгоградской области и города Камышина.

- Низкий Вам поклон за Победу, за Ваш труд и мудрость! Крепчайшего здоровья, тепла родных и близких, заботы и внимания. С днем рождения, дорогой Павел Алексеевич! – поздравляют ветерана в администрации Камышина.

Родился Павел Алексеевич в 1923 году в селе Смородино, которое сегодня относится к Котовскому району. На заводе «Баррикады» в Сталинграде получил профессию крановщика, с июня 1941 года работал на тракторном заводе. А в мае 1942-го ушел на фронт. Защищал Сталинград, воевал на Курской Дуге, на Либавском направлении и Курляндском полуострове. День Победы 9 мая 1945 года встретил в Кенигсберге. После войны ветеран осел в Камышине, работал на железной дороге и хлопчатобумажном комбинате. За эти годы написал множество стихов и не теряет бодрости духа.