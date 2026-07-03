«Ротор» продлил контракт с Эльдарушевым и подписал трех новичков

Новичок Николай Поярков. Фото: СК "Ротор".

В «Роторе», который сейчас находится на сборах в Новогорске, пополнение. 2 и 3 июля клуб сообщил о подписании трех новичков. Также руководство продлило сотрудничество с одним из самых результативных игроков прошлого сезона Абу-Саидом Эльдарушевым. С нападающим контракт подписали по схеме 2+1.

- В весенней части сезона 2025/2026 и в переходных матчах Абу-Саид провёл 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи, - напомнили в «Роторе».

Контракт с полузащитником Павлом Гореловым заключили на 3 года. В прошлом сезоне воспитанник «Ростова» играл в РПЛ и Первой лиге за «Оренбург» и «Черноморец». Всего за карьеру провел 168 игр, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Воспитанник «Краснодара» Ацамаз Ревазов перешел в «Ротор» на правах аренды. В сезоне 2025/2026 он провел 22 игры за «Оренбург» и «КАМАЗ». Также к «Ротору» присоединился Николай Поярков. Левый защитник несколько лет провел в «Ростове», играл за «Факел» и «СКА-Хабаровск», последний сезон провел в саратовском «Соколе».