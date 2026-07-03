Автомобиль с пассажиром съехал в Ахтубу под Волгоградом

В селе Заплавное под Волгоградом автомобиль с пассажиром съехал в реку Ахтубу. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Ленинском районе Волгоградской области едва не произошла трагедия. В селе Заплавное легковой автомобиль с пассажиром внутри съехал в реку Ахтубу, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную службу спасения.

Сигнал о происшествии поступил спасателям вчера в 15:10. Как выяснилось, водитель вышел из машины, но не поставил ее на ручной тормоз. Автомобиль покатился с берегового склона прямо в воду.

К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Очевидцы быстро среагировали и через окно вытащили мужчину, который находился в салоне, на берег. Когда на место прибыли спасатели, помощь пострадавшему уже не требовалась — его успели спасти до того, как машина ушла глубже.

В службе спасения напомнили водителям о строгом соблюдении правил безопасности возле водоемов. Вода не прощает спешки и халатности. Чтобы избежать беды, всегда фиксируйте автомобиль ручным тормозом, особенно на береговых склонах.