Бочаров поздравил председателя облсуда с продлением полномочий

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгограде прошло областное совещание судей судов общей юрисдикции. Андрей Бочаров от имени всех жителей поздравил председателя областного суда Алексея Глухова с продлением полномочий и присвоением почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

- Волгоградский областной суд выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне, ответственно и с полной самоотдачей, — добавил губернатор.

Андрей Бочаров поблагодарил судейское сообщество за вклад в развитие региона