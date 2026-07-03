Шестеро волгоградцев похитили владельца кафе и отобрали бизнес

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде будут судить шестерых местных жителей, которые похитили владельца кафе и заставили его отдать свой бизнес. Уголовное дело возбудили следователи регионального управления СКР, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По данным следствия, в апреле 2026 года фигуранты пришли к владельцу одного из предприятий общественного питания в Волгограде. Они потребовали отдать им деньги и переписать на них бизнес. Мужчина отказался. Через несколько дней злоумышленники снова встретились с потерпевшим под надуманным предлогом. Они опять потребовали денег, и мужчине пришлось отдать им 300 тысяч рублей.

Но на этом история не закончилась. Спустя еще пару дней подозреваемые подкараулили владельца кафе на парковке автосервиса. Угрожая ножом, они заставили его сесть в собственную машину и начали возить по городу. Все это время они запугивали мужчину и требовали переоформить на них имущество.

Испугавшись за свою жизнь и безопасность близких, потерпевший подписал документы о передаче прав на предприятие и все имущество. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. Только после этого мужчину отпустили.

Следователи и сотрудники регионального УФСБ проделали большую работу и задержали всех участников преступной группы. Сейчас суд отправил подозреваемых под стражу. Они дождутся приговора в следственном изоляторе.