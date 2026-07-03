Подросток утонул в пруду Огуречный под Волгоградом

Фото: ГКУ Служба спасения.

В Волгоградской области разбираются в обстоятельствах гибели 16-летнего подростка. Трагедия произошла на пруду Огуречный в Новониколаевском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Накануне в полицию поступило сообщение о пропавшем мальчике. По данным следователей, 2 июля подросток вместе с друзьями отдыхал на берегу пруда. Место для купания было не оборудовано. Во время очередного погружения мальчик нырнул и не вынырнул на поверхность.

Тело ребенка искали водолазы на глубине примерно семи метров. Сейчас следователи проводят проверку. Они устанавливают все детали и причины случившегося.

- Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра у водоемов, разъясняйте им правила безопасного поведения на воде. Купание допустимо только в специально оборудованных местах, где обеспечены необходимые меры безопасности. Прыжки в воду в незнакомых местах представляют серьезную опасность для жизни и могут привести к трагическим последствиям, - напомнили следователи родителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воронеже катер насмерть переехал 11-летнего мальчика