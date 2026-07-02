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НовостиОбщество2 июля 2026 17:20

Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области вечером 2 июля

Жителям Волгограда и области рекомендовали спуститься в укрытия
Екатерина СИМОХИНА
Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Но они как правила закрыты.

Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Но они как правила закрыты.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 июля 2026 года жители Волгоградской области получили тревожные сообщения об угрозе ракетной атаки. Ракетная опасность объявлена в 19.58. Сразу же вместе с сообщением РСЧС в городе завыли сирены, которые слышали жители многих районов. Людям рекомендовали спуститься в укрытия.

- Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства, - рекомендуют жителям. Если на подвале с табличкой «укрытие» висит замок, можно спуститься на подземные станции скоростного трамвая или на подземный паркинг.