Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области вечером 2 июля

Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Но они как правила закрыты. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 июля 2026 года жители Волгоградской области получили тревожные сообщения об угрозе ракетной атаки. Ракетная опасность объявлена в 19.58. Сразу же вместе с сообщением РСЧС в городе завыли сирены, которые слышали жители многих районов. Людям рекомендовали спуститься в укрытия.

- Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства, - рекомендуют жителям. Если на подвале с табличкой «укрытие» висит замок, можно спуститься на подземные станции скоростного трамвая или на подземный паркинг.