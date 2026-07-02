Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 14:29

Виноват стресс: 18-летнюю девушку с инсультом спасли врачи в Волгограде

В Волгограде врачи помогли восстановиться 18-летней девушке после инсульта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Девушку спасли врачи областной больницы

Девушку спасли врачи областной больницы

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Волгоградской областной больницы №1 столкнулись с довольно необычным случаем. К ним поступила 18-летняя девушка с острым нарушением мозгового кровообращения. Причиной инсульта в столь юном возрасте стал сильный стресс. Специалисты Регионального сосудистого центра помогли восстановиться 18-летней пациентке. Волгоградка полностью сохранила возможность двигаться, ее уже выписали из больницы, сообщили в облздраве.

Накануне госпитализации девушка пережила сильный стресс. У началась резкая головная боль и сильное головокружение, упало зрение. Бригада заподозрила инсульт. В ВОКБ №1 диагноз подтвердили: на снимках были очаги ишемического инсульта.

Первые сутки девушка провела в реанимации. После ее дообследовали в Региональном сосудистом центре и подобрали индивидуальную терапию и курс ранней нейрореабилитации. Долечиваться юная пациентка будет под наблюдением врачей по месту жительства.