Виноват стресс: 18-летнюю девушку с инсультом спасли врачи в Волгограде

Девушку спасли врачи областной больницы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Волгоградской областной больницы №1 столкнулись с довольно необычным случаем. К ним поступила 18-летняя девушка с острым нарушением мозгового кровообращения. Причиной инсульта в столь юном возрасте стал сильный стресс. Специалисты Регионального сосудистого центра помогли восстановиться 18-летней пациентке. Волгоградка полностью сохранила возможность двигаться, ее уже выписали из больницы, сообщили в облздраве.

Накануне госпитализации девушка пережила сильный стресс. У началась резкая головная боль и сильное головокружение, упало зрение. Бригада заподозрила инсульт. В ВОКБ №1 диагноз подтвердили: на снимках были очаги ишемического инсульта.

Первые сутки девушка провела в реанимации. После ее дообследовали в Региональном сосудистом центре и подобрали индивидуальную терапию и курс ранней нейрореабилитации. Долечиваться юная пациентка будет под наблюдением врачей по месту жительства.