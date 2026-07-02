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НовостиОбщество2 июля 2026 13:01

Прощание с сапером-пулеметчиком Иваном Ивановым прошло в Волгоградской области

Погибшего на СВО земляка похоронили в Жирновском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бойца похоронили в Жирновском районе

Бойца похоронили в Жирновском районе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Жирновского района собрал вместе 2 июля печальный повод. В селе Александровка проводили в последний путь участника специальной военной операции старшего сержанта Ивана Иванова. Печальную весть сообщили в администрации района.

- ‎Иван Петрович – старший сержант, сапер-пулеметчик второго саперного отделения второго саперного взвода, добросовестно и с честью исполнял воинский долг, - говорится в некрологе.

Редакция глубоко соболезнует родным и близким Ивана Петровича и всех погибших в ходе СВО.