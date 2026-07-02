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НовостиОбщество2 июля 2026 12:38

Ушел из жизни бывший замглавы Михайловки Анатолий Воронин

В Волгоградской области на 91-м году жизни скончался замглавы Михайловки
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: администрация Михайловки.

Фото: администрация Михайловки.

На 91-м году жизни в Михайловке Волгоградской области скончался бывший замглавы Анатолий Воронин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию города.

Анатолий Воронин родился в Орловской области. С 1962 года его жизнь связана с Михайловкой. Здесь, на заводе пусковых двигателей, Воронин прошел путь от простого мастера до партийного лидера. Затем занял пост первого заместителя главы администрации Михайловки. Коллеги ценили его как мудрого наставника. За заслуги перед городом он получил классный чин действительного муниципального советника 1 класса.

Прощание с Анатолием Ворониным пройдет в субботу, 4 июля 2026 года, в 11:00 по адресу: Михайловка, улица Республиканская, 28а (3-й подъезд от арки).