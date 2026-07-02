36-метровая башня падения готовится к открытию в Волгограде

Фото: ЦПКиО. Фото: другой источник..

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда готовятся запустить еще один захватывающий аттракцион. Башня падения «Прыжок в небо» высотой 36 метров уже прошла монтаж и тестирование, сейчас она проходит сертификацию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.

Независимые эксперты проверяют техническую документацию и все конструктивные элементы аттракциона. Специалисты оценивают, как объект работает при разной нагрузке, и особенно внимательно изучают систему безопасности на пассажирских местах. После успешной сертификации новый аттракцион поставят на государственный учет и выдадут свидетельство о регистрации.

Принцип работы похож на существующую «Башню свободного падения» в ЦПКиО. Но есть и важные отличия: во время сеанса посадочный модуль с гостями будет двигаться вверх и вниз, а сама 36-метровая опорная конструкция - вращаться вокруг своей оси. Аттракцион вмещает 16 человек. С высоты открывается красивый вид на панораму парка и волгоградский стадион.