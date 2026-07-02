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НовостиОбщество2 июля 2026 10:16

Пенсионер из Волгограда подделал документы, чтобы забрать чужую землю

Волгоградец купил фиктивное решение ради участка земли
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полицейские завели дело.

Полицейские завели дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

71-летний житель Советского района Волгограда захотел стать владельцем пустующего участка рядом со своим домом. Только делать это законно он не планировал. Мужчина решил схитрить и обратился за помощью в интернет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Через сеть он нашел незнакомца, который за плату изготовил ему поддельный документ. С этой фальшивкой пенсионер пошел в регистрационные органы и оформил право собственности на чужую землю. Участок стоил около 500 тысяч рублей. После этого новый «владелец» начал распоряжаться наделом по своему усмотрению. Однако полицейские раскрыли аферу.

На пенсионера завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В содеянном он уже сознался. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.