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НовостиОбщество2 июля 2026 9:34

У пьяного водителя в Волгограде конфисковали автомобиль

Волгоградский облсуд забрал у нарушителя Omoda за повторную езду в нетрезвом виде
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: прокуратура по ВО.

Фото: прокуратура по ВО.

В Волгограде суд конфисковал автомобиль у 29-летнего мужчины, который повторно сел за руль пьяным. Машину забрали в доход государства по инициативе прокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Как установил суд, водитель уже привлекался к административной ответственности. Но это его не остановило. Весной этого года он снова сел за руль после пьяным. Сотрудники полиции остановили его автомобиль Omoda С5. Проходить освидетельствование мужчина отказался.

В итоге суд признал его виновным. Нарушителя приговорили к 300 часам обязательных работ. Также на два года его лишили права водить машину. Но главное наказание — автомобиль. Прокуратура добилась конфискации Omoda С5 в доход государства. Теперь машину у мужчины забрали навсегда.