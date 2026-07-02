Двое подростков в Волгограде предстанут перед судом за серию грабежей и драку

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде завершили расследование уголовного дела против двух несовершеннолетних. Парней обвиняют в серии имущественных преступлений и нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Дело уже направили в суд.

По данным следствия, с августа 2024 года и почти целый год подростки регулярно воровали товары из магазинов и имущество у местных жителей. Они похищали еду, алкоголь, одежду, обувь, бытовую технику и электронику. Некоторые преступления совершали вместе, заранее распределяя роли, другие — поодиночке.

Когда сотрудники магазинов пытались их остановить, подростки не прекращали свои действия. Они игнорировали требования работников, открыто забирали товары и убегали.

Следователи также выяснили, что один из обвиняемых на улице спровоцировал конфликт с местным жителем из-за незначительного повода. После ссоры он жестоко избил мужчину, нанеся ему множество ударов ногами по голове и телу. В результате, пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.

Теперь суд рассмотрит уголовное дело по существу.