Когда волгоградцам придут пенсии и пособия в июле 2026 года

Пенсионеры получат выплаты чуть раньше из-за выходных Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График выплат детских пособий и пенсий в Волгограде и области в июле 2026 года озвучили в региональном отделении СФР, а также рассказали, какие выплаты в июле придут досрочно, а какие по графику.

Так, 3 июля жители Волгоградской области получат на карты единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за малышом до 1,5 лет неработающим и выплаты на детей военнослужащих. В этот же день досрочно выплатят средства из маткапитала. 8 июля пособие по уходу до 1,5 лет получат работающие мамы.

Пенсии волгоградцам, у которых даты выплат приходятся на 4 и 11 число, придут на счета 3 и 10 июля соответственно, так как даты выплат выпали в этот раз на выходные. По графику перечислят пенсии 21 июля. Почта принесет пенсии по своему графику.