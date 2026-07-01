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НовостиОбщество1 июля 2026 11:37

Волгоградская область отправила 64 тонны кормов для животных в Таджикистан

Сотрудники Россельхознадзора проверили качество продукции перед отправкой
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Россельхознадзор проверил качество.

Россельхознадзор проверил качество.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские аграрии продолжают наращивать экспорт. На этот раз крупная партия кормовых добавок отправилась в Таджикистан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

С 18 по 20 июня специалисты Россельхознадзора проконтролировали 64 тонны премиксов — это специальные кормовые смеси для животных. Всю продукцию проверили в аккредитованных лабораториях. Исследования показали, что добавки полностью соответствуют стандартам качества и безопасности, которые действуют в Таджикистане.

Груз отправили железнодорожным транспортом. При перевозке строго соблюдали все ветеринарные требования, чтобы продукция дошла до покупателя в идеальном состоянии.