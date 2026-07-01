Волгоградские выпускники смогут следить за поступлением онлайн на Госуслугах

Фото: пресс-служба АВО.

Волгоградские школьники, которые планируют поступать в вузы, получили удобный инструмент. На портале Госуслуг обновили сервис подачи заявлений — добавили новые функции, которые упрощают жизнь абитуриентам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную администрацию.

Теперь выпускникам не нужно самостоятельно загружать результаты ЕГЭ — они подгружаются автоматически из государственных систем. То же самое касается льгот и индивидуальных достижений: информация об олимпиадах и значках ГТО уже есть в базах данных. Все это отобразится в заявлении само собой.

Новая функция — поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих. Абитуриент может в любой момент зайти в личный кабинет и посмотреть, на каком месте он находится. Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и при необходимости изменить решение. Если выпускник раньше принес документы в приемную комиссию лично и поставил галочку, он все равно сможет следить за статусом заявления онлайн. Через портал можно подать согласие на зачисление или отозвать его, а также выбрать будущего работодателя и оформить целевое обучение.

Кстати, Волгоградская область попала в число пилотных регионов, где через Госуслуги можно подать заявление и в колледжи. Прием документов в вузы продлится до 25 июля.