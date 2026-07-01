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НовостиПроисшествия1 июля 2026 10:15

Волгоградец сбил пешехода на «зебре» и сбежал с места ДТП

Мужчина переходил дорогу по правилам, но оказался в больнице, а виновник скрылся
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавшего госпитализировали.

Пострадавшего госпитализировали.

Фото: "КП" Архив.

В Волгограде полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода на переходе и уехал. Инцидент произошел днем 30 июня в Советском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru на региональную полицию.

Около трех часов дня на улице Казахской напротив дома №3А неизвестный автомобилист наехал на мужчину. Пешеход в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — то есть делал все по правилам. Но водитель его не заметил или не захотел пропускать. После удара шофер не остановился, чтобы оказать помощь, а предпочел скрыться с места происшествия. Пострадавшего мужчину увезли в больницу. Насколько серьезные травмы он получил, пока не уточняется.

Сейчас сотрудники полиции ищут сбежавшего водителя. Если вы стали свидетелем этого ДТП или заметили подозрительную машину с повреждениями, сообщите в правоохранительные органы.