18-летний курьер выманил у бабушки из Волгоградской области 1 млн рублей

Полицейские задержали фигуранта. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Волгоградской области полицейские задержали 18-летнего парня, который забрал у пожилой женщины почти миллион рублей. Молодой человек работал курьером у телефонных аферистов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

75-летняя жительница Ленинска обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что почти две недели ей названивали на домашний телефон незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Сначала они выведали, сколько у бабушки накоплений, а потом принялись обрабатывать. Под предлогом «декларирования» денег они убедили пенсионерку собрать все сбережения и передать курьеру, который приедет к дому.

Женщина послушалась и отдала незнакомцу около миллиона рублей.

Полицейские завели уголовное дело и принялись искать злоумышленника. Оперативники вычислили и задержали курьера в Краснодарском крае. Им оказался 18-летний парень. На допросе он признался: приехал в Волгоградскую область по заданию куратора, забрал деньги, спрятал их в схрон и сразу уехал обратно.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Следствие продолжается.