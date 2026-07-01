18-летний курьер из Тюмени забрал у двух пенсионеров из Волгограда 6 млн

Фигуранта задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские Волгограда совместно с сотрудниками ФСБ задержали 18-летнего курьера мошенников, который забрал у двух пожилых горожан почти 6 миллионов рублей. Юноша приехал в Волгоград из Тюмени, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Первой жертвой стала 65-летняя жительница Центрального района. Ей позвонили якобы из поликлиники и попросили назвать код из смс для записи на прием. Женщина продиктовала. А дальше подключились лжесотрудники госуслуг и силовики. Они рассказали пенсионерке, что ее аккаунт взломали и теперь мошенники через ее счета финансируют недружественное государство. Испуганная женщина сняла все сбережения и передала курьеру — больше 2 миллионов рублей.

В тот же день задержанный успел обмануть и 68-летнего мужчину из Кировского района. Ему позвонили под видом сотрудников соцфонда, предложили перерасчет пенсии и выманили код из смс. А затем лжесиловики убедили старика «защитить» накопления. Пенсионер отдал курьеру больше 3,5 миллиона рублей.

На допросе юноша рассказал, что нашел «работу» в мессенджере. По заданию кураторов он ездил по разным городам и забирал деньги у обманутых людей. По оперативным данным, он причастен к обману около 40 человек по всей стране.

Сейчас молодой человек под стражей. На него завели два уголовных дела о мошенничестве. Расследование продолжается.