В Волгограде открыли мемориальную доску легендарному хирургу Владимиру Карпенко

Фото: ВолгГМУ.

В Волгограде почтили память выдающегося врача и ученого. На здании хирургического корпуса областной клинической больницы №1 открыли мемориальную доску в честь профессора Владимира Карпенко, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ.

На церемонию собрались представители медицинского сообщества. Главный врач больницы Наталия Кушнирук и заведующий кафедрой общей хирургии ВолгГМУ Денис Фролов вместе открыли памятный знак. Рядом стояли сотрудники кафедры и больницы — те, кто помнит и чтит заслуги профессора.

Владимир Карпенко — человек-легенда для волгоградского здравоохранения. В 1941 году, сразу после школы, он поступил в Сталинградский медицинский институт. И вся его дальнейшая жизнь оказалась связана с медициной.

Профессор внес огромный вклад в развитие областной больницы. Он лично участвовал в проектировании и строительстве того самого хирургического корпуса, где теперь висит мемориальная доска.