Волгоградская область пережила вторую угрозу атаки БПЛА 1 июля

Угрозу отменили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 1 июля, Волгоградская область снова столкнулась с угрозой атаки беспилотников. Режим беспилотной опасности объявили во второй раз за несколько часов, но он продержался чуть больше получаса, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Примерно в восемь утра МЧС сообщило, что угроза атак БПЛА полностью снята. Напомним, первые сообщения о возможном налете вражеских беспилотников начали поступать после полуночи. Тогда режим опасности действовал около семи часов, после чего объявили отбой. Однако спустя всего 10 минут после первого отбоя, около 7 утра, поступила информация о новой угрозе.