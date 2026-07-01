Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 5:58

Волгоградская область пережила вторую угрозу атаки БПЛА 1 июля

Спустя полчаса после повторного объявления об опасности МЧС сообщило об отбое
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Угрозу отменили.

Угрозу отменили.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 1 июля, Волгоградская область снова столкнулась с угрозой атаки беспилотников. Режим беспилотной опасности объявили во второй раз за несколько часов, но он продержался чуть больше получаса, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Примерно в восемь утра МЧС сообщило, что угроза атак БПЛА полностью снята. Напомним, первые сообщения о возможном налете вражеских беспилотников начали поступать после полуночи. Тогда режим опасности действовал около семи часов, после чего объявили отбой. Однако спустя всего 10 минут после первого отбоя, около 7 утра, поступила информация о новой угрозе.