Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 14:08

Волгоградская прокуратура вернула работникам «Энерготеха» 5 млн зарплаты

Компания задолжала 86 сотрудникам, но благодаря проверке все деньги выплатили
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение по иску прокуратуры.

Суд принял решение по иску прокуратуры.

Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 86 сотрудников компании «Энерготех» получили свои законные деньги благодаря вмешательству прокуратуры. Работодатель задолжал им более 5 миллионов рублей по зарплате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Проверка соблюдения трудового законодательства, которую провела прокуратура Тракторозаводского района, выявила серьезные нарушения в деятельности ООО «Энерготех». Оказалось, что организация не доплачивала своим работникам.

Чтобы восстановить справедливость, прокуроры внесли представление руководству компании. После его рассмотрения, вся задолженность перед сотрудниками — а это более пяти миллионов рублей — была полностью погашена.

Помимо возврата денег, прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности как саму компанию, так и ее генерального директора. Им грозит штраф за неполную выплату заработной платы.