Волгоградская прокуратура вернула работникам «Энерготеха» 5 млн зарплаты

Суд принял решение по иску прокуратуры. Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 86 сотрудников компании «Энерготех» получили свои законные деньги благодаря вмешательству прокуратуры. Работодатель задолжал им более 5 миллионов рублей по зарплате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Проверка соблюдения трудового законодательства, которую провела прокуратура Тракторозаводского района, выявила серьезные нарушения в деятельности ООО «Энерготех». Оказалось, что организация не доплачивала своим работникам.

Чтобы восстановить справедливость, прокуроры внесли представление руководству компании. После его рассмотрения, вся задолженность перед сотрудниками — а это более пяти миллионов рублей — была полностью погашена.

Помимо возврата денег, прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности как саму компанию, так и ее генерального директора. Им грозит штраф за неполную выплату заработной платы.