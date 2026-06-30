Нерестовый запрет снимут с 1 июля 2026 года в Волгоградском водохранилище

С 1 июля можно выходить на рыбалку на лодке в Волгоградском водохранилище. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года волгоградские рыбаки смогут отправиться на рыбалку на Волгоградское водохранилище: здесь снимают нерестовый запрет. С 1 мая по приказу Росрыболовства было запрещено ловить рыбу любыми способами, за исключением одной удочки или спиннинга с берега. В это время рыба активно нерестится, поэтому ежегодно в это время действуют строгие ограничения на рыбалку. Можно свободно рыбачить с 1 июля и на реке Еруслан и ее притоках (от села Беляевка).

Такие же ограничения действовали и в реках Волга, Ахтуба ниже плотины ГЭС и в ериках поймы, их сняли 15 июня. С 25 июня сняты ограничения в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала.

Теперь ловить рыбу практически без ограничений можно с лодки, в том числе моторной. Не стоит забывать, что в течение всего года запрещены сети, ловушки, электроудочки, арбалеты.