87-летняя волгоградка через суд доказала, что жила в осажденном Сталинграде

Прокуратура защитила права пенсионерки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 87-летняя Лидия Домбровская получила статус «Житель осажденного Сталинграда». Долгое время женщина не могла добиться этого из-за того, что документы о ее проживании в городе в годы войны попросту не сохранились. Но на помощь пришла прокуратура, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Пенсионерка рассказала, что родилась и выросла в Сталинграде. Сотрудники прокуратуры начали поисковую работу. Они подняли архивные документы, искали любые свидетельства, которые могли бы подтвердить слова пенсионерки. И им это удалось.

Прокуратура собрала все доказательства и обратилась с иском в суд. Служитель Фемиды изучил материалы и полностью удовлетворил заявление. Теперь пенсионерка официально признана жительницей осажденного Сталинграда.