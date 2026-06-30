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НовостиПроисшествия30 июня 2026 8:59

В Волгограде 77-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Пенсионер за рулем «Датсун» не заметил пешехода на «зебре»
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавшую госпитализировали.

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: архив.

В Волгограде днем 29 июня произошло ДТП с участием пожилого водителя. 77-летний мужчина за рулем «Датсун Он-До» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru. с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 14:10 напротив дома №48 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе. По предварительной информации, водитель не заметил пешехода на «зебре» и совершил наезд.

В результате происшествия женщина получила травмы. На место оперативно прибыли медики, которые доставили пострадавшую в больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.