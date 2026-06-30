В Волгограде 77-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали. Фото: архив.

В Волгограде днем 29 июня произошло ДТП с участием пожилого водителя. 77-летний мужчина за рулем «Датсун Он-До» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru. с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 14:10 напротив дома №48 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе. По предварительной информации, водитель не заметил пешехода на «зебре» и совершил наезд.

В результате происшествия женщина получила травмы. На место оперативно прибыли медики, которые доставили пострадавшую в больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.