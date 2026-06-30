Многодетная мать из Волгограда отсудила у соцфонда недоплаченные пособия

Прокуратура добилась справедливости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новониколаевском районе Волгоградской области прокуратура восстановила справедливость для многодетной семьи. Мать шестерых детей обратилась за помощью, когда соцфонд назначил ей пособие в меньшем размере, чем положено по закону, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

Женщина пришла в отделение фонда в феврале 2026 года и подала заявление на пособие. По закону ей полагалась выплата в размере 100% прожиточного минимума на каждого ребенка — это 15 799 рублей. Но чиновники посчитали иначе и назначили только 75% — 11 849 рублей на каждого.

Оказалось, что в информационной системе фонда хранились неверные данные о доходах семьи. Из-за этой ошибки женщина недополучала почти 4 тысячи рублей на каждого из шестерых детей ежемесячно.

Прокуратура провела проверку и потребовала исправить ошибку. Сведения в базе скорректировали, и теперь многодетная мать получает пособие в полном объеме — 100% прожиточного минимума. Кроме того, ей сделали перерасчет за все предыдущие месяцы, начиная с момента первого обращения.