ЖКХ Волгоградской области готово к отопительному сезону на 23%

Объекты ЖКХ готовят к зиме Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Волгоградской области 30 июня губернатор Андрей Бочаров провел совещание по подготовке ЖКХ к отопительному сезону 2026-2027 с участием своих замов, мэра Владимир Марченко, профильных структур и руководителей ресурсоснабжающих организаций.

- Сегодня общая плановая готовность объектов составляет около 23%. Времени на проведение и завершение работ по подготовке к зиме достаточно, - отметил губернатор.

К зиме в регионе предстоит подготовить более 12 тысяч многоквартирных домов; более 5 тысяч социальных объектов, а также 46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и около 19 тысяч объектов ЖКХ.

По итогам совещания губернатор поставил ряд задач коммунальщикам. Так, все потребители тепловой энергии и УК должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября 2026 года, сетевые организации и РСО - до 1 ноября, муниципалитеты - до 20 ноября.