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НовостиОбщество30 июня 2026 7:35

Почти 1,2 тыс. бойцов студенческих отрядов будут работать на ПривЖД этим летом

На ПривЖД в Саратове состоялось торжественное мероприятие в честь открытия Всероссийского трудового семестра студенческих отрядов
Фото: пресс-служба ПривЖД

Фото: пресс-служба ПривЖД

В нём участвовали 30 студентов из Саратовского филиала ПривГУПС.

После видеоселектора с участием генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова была организована беседа с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым. В завершение мероприятия для студентов провели экскурсию по зданию управления Приволжской железной дороги.

Всего предстоящим летом на железнодорожных предприятиях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут работать 1170 бойцов студенческих отрядов. Большинство ребят (порядка 850 человек) будут трудиться в Приволжском филиале АО «ФПК» в качестве проводников пассажирских вагонов.