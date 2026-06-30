Почти 1,2 тыс. бойцов студенческих отрядов будут работать на ПривЖД этим летом

Фото: пресс-служба ПривЖД

В нём участвовали 30 студентов из Саратовского филиала ПривГУПС.

После видеоселектора с участием генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова была организована беседа с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым. В завершение мероприятия для студентов провели экскурсию по зданию управления Приволжской железной дороги.

Всего предстоящим летом на железнодорожных предприятиях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут работать 1170 бойцов студенческих отрядов. Большинство ребят (порядка 850 человек) будут трудиться в Приволжском филиале АО «ФПК» в качестве проводников пассажирских вагонов.