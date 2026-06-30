У волгоградца арестовали диско-шар и колонки за долги по алиментам в 370 тысяч

Суд принял решение. Фото: Архив "КП".

В Кировском районе Волгограда судебные приставы придумали хитрый план, чтобы добраться до должника по алиментам. Мужчина задолжал своим троим детям почти 370 тысяч рублей, но прятался и не открывал двери, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП.

По решению суда отец должен был ежемесячно отдавать половину своего дохода на содержание детей. Но он проигнорировал это решение. На банковских счетах денег не держал, имущество прятал. Приставы несколько раз приезжали к его коттеджу, но попасть внутрь не могли — хозяин просто не открывал.

Тогда сотрудники органа принудительного исполнения пошли на хитрость. Они заметили на сайте бесплатных объявлений, что должник сдает свой коттедж посуточно и даже разрешает проводить там праздники. Приставы попросили знакомых позвонить и представиться желающими арендовать дом для вечеринки.

Когда «гости» зашли внутрь для осмотра, следом проникли и приставы. Внутри они обнаружили целый склад техники для дискотек: мощные колонки, диско-шар, большие телевизоры и другое электрооборудование. Все это арестовали.

Если мужчина не найдет деньги и не выплатит алименты, его имущество продадут с молотка, а выручку направят на погашение долга перед детьми.