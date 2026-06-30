Задержали мужчину за убийство знакомой под Волгоградом

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Палласовском районе Волгоградской области раскрыли убийство местной жительницы. Подозреваемого задержали спустя короткое время после обнаружения тела, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Трагедия произошла в селе Савинка. 26 июня в одном из заброшенных домов нашли тело 46-летней женщины. Экспертиза показала: смерть наступила из-за тупой травмы шеи и перелома подъязычной кости — то есть женщину задушили.

Следователи СК и полицейские быстро вычислили подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей. Как выяснилось, примерно за две недели до этого мужчина и женщина вместе распивали алкоголь в гостях у общего приятеля. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Разгоряченный спиртным мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и в область шеи.

Когда понял, что потерпевшая не дышит, испугался и решил замести следы. Он перенес тело из дома, где все произошло, в заброшенное строение в том же селе.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. С ним проводят следственные действия, чтобы установить все детали преступления.