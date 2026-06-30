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НовостиПроисшествия30 июня 2026 6:24

Под Волгоградом двое угнали мопед у спящего собутыльника и попали под статью

В Волгоградской области задержали двух угонщиков
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Угонщиков задержали.

Угонщиков задержали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Даниловском районе Волгоградской области полицейские быстро раскрыли угон мопеда. Транспортное средство пропало ночью, а уже утром стражи порядка нашли и злоумышленников, и сам мопед, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ГУ МВД.

21 июня в полицию обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне вечером оставил свой мопед марки «RACER» у дома, а утром его не обнаружил. Оперативники уголовного розыска сработали быстро. Они вышли на след двух знакомых потерпевшего. Как выяснилось, в тот вечер вся компания вместе распивала спиртное. Владелец мопеда уснул, а его приятели решили не упускать момент — взяли транспорт и отправились кататься.

Угонщиков задержали, а мопед вернули законному хозяину. На них завели уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.