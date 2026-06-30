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НовостиОбщество30 июня 2026 6:11

Волгоградская область отбила ночную атаку украинских беспилотников

Дроны летели на 20 регионов России, в том числе на Волгоград
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
ПВО отразила атаку.

ПВО отразила атаку.

Фото: "КП" Архив.

Минувшей ночью Волгоградская область вместе с другими регионами страны отразила массированную атаку беспилотников. Всего над территорией России уничтожили 419 дронов самолетного типа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Беспилотники целились в самые разные уголки страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Республика Крым. Также дроны пытались атаковать Краснодарский край, Владимирскую, Волгоградскую, Калужскую, Орловскую, Рязанскую, Липецкую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области. Часть беспилотников направилась и в сторону Московской области.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности объявили накануне вечером. Около половины шестого утра представители МЧС сообщили, что угроза миновала.