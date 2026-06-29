Волгоградец без прав устроил смертельное ДТП с подростками и получил 7 лет тюрьмы

Суд вынес приговор. Фото: Архив "КП".

В Киквидзенском районе Волгоградской области вынесли приговор 26-летнему Артуру Рахманову, который без прав устроил аварию со смертельным исходом. Суд отправил его в колонию-поселение на 7 лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Трагедия произошла ночью 29 августа 2025 года. Рахманов взял отцовскую легковушку и поехал кататься с четырьмя подростками. На первом километре дороги «Преображенская – Алонцево» он разогнался до 115 километров в час, не справился с управлением и вылетел на встречку. От резкого маневра машина слетела на обочину и перевернулась в кювет.

Последствия оказались ужасными. 17-летний пассажир погиб на месте. 15-летняя девочка получила тяжелые травмы. Еще двое 16-летних подростков отделались повреждениями средней тяжести.

В суде выяснилось, что у Рахманова не было прав на управление автомобилем. Молодой человек сел за руль, не имея ни навыков, ни разрешения. Судья признал его виновным и назначил наказание — 7 лет колонии-поселения. Кроме того, осужденному запретили садиться за руль на полтора года после освобождения.