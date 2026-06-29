Москвичка-курьер вывезла из Волжского 20 миллионов рублей у пенсионера

Полиция задержала преступницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области полицейские задержали 49-летнюю жительницу Москвы, которая забрала у пожилого мужчины почти 20 миллионов рублей. Женщина работала курьером у телефонных мошенников, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

В середине июня в полицию пришел 80-летний местный житель и рассказал, что с 1 по 15 мая передавал незнакомкам крупные суммы денег. Оказалось, все началось с телефонного звонка в конце апреля. Лжесотрудник правоохранительных органов убедил пенсионера, что его сбережения нужно срочно «задекларировать» и перевести на безопасный счет.

Доверчивый мужчина послушался. За несколько недель он передал курьеру почти 17 миллионов рублей, больше 11 тысяч евро и около 38 тысяч долларов США. Общая сумма потери составила почти 20 миллионов рублей.

Полицейские вычислили курьера. Ею оказалась 49-летняя москвичка. Женщина четыре раза приезжала в Волгоград, чтобы забирать у пенсионера наличные частями. Сейчас ее задержали, и суд отправил под домашний арест.

На москвичку завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».