Водитель фуры из Краснодара попался на наркотиках после ДТП в Волгограде

Суд вынес решение. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде суд наказал дальнобойщика из Краснодарского края, который сел за руль грузовика под наркотиками. Мужчина попал в аварию, и медики нашли в его крови запрещенное вещество, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел в апреле 2026 года на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград». Фура «Скания» с полуприцепом попала в ДТП и загорелась. Водителя Евгения С. увезли в больницу, где врачи провели освидетельствование. Анализы показали: в организме мужчины присутствует тетрагидроканнабиноловая кислота — метаболит марихуаны, которая в России под запретом.

На Евгения составили протокол об административном правонарушении. Но в суде водитель не признал вину. Он принес справки, сделанные через месяц после аварии, — в них наркотиков уже не нашли. Мужчина надеялся, что это докажет его невиновность. Однако судья посчитал иначе. Поздние анализы не отменяют тот факт, что сразу после ДТП в крови водителя нашли наркотик. Процедуру освидетельствования провели по всем правилам, нарушений не выявили.

Мировой суд Дзержинского района признал Евгения С. виновным и назначил наказание — 5 суток административного ареста.