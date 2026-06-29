Ростовчанин оклеветал соперника и сам стал фигурантом дела в Волгограде

Прокуратура утвердила обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде будут судить 46-летнего мужчину, который решил насолить сопернику с помощью лжи. Он обратился в полицию с заявлением о краже, но сам попал под уголовную статью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Инцидент произошел 22 мая этого года. Около трех часов дня уроженец города Морозовск Ростовской области пришел в отделение полиции и рассказал, что у него украли сотовый телефон. Причем злоумышленником он назвал бывшего сожителя своей близкой подруги — видимо, таким образом хотел свести личные счеты.

Полицейские провели проверку и быстро выяснили, что никакого хищения на самом деле не было. Мужчина просто выдумал историю, чтобы подставить неугодного ему человека. В итоге заявитель сам превратился из потерпевшего в обвиняемого.

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение. Дело передали в суд. Теперь лжецу грозит до двух лет лишения свободы по статье «Заведомо ложный донос».