В Волгограде беременную женщину и ее спутника спасли с острова в шторм

Жители Красноармейского частенько отдыхают на пляжах на острове. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде спасатели пришли на помощь двум местным жителям, среди которых беременная женщина, чья поездка на остров в летний день превратилась в опасное приключение. Из-за разыгравшегося на Волге шторма люди не смогли вернуться на большую землю тем же способом, которым добирались на остров – доставившая их на ту сторону легкая моторная лодка перевернулась бы на волнах. Подробности спасательной операции рассказали в ГКУ Служба Спасения.

Эта история произошла сегодня на юге города. Люди отправились отдыхать на безлюдный остров Спорный с правого берега в Красноармейском районе. Уже позже погода резко испортилась: поднялся ветер, сила которого достигает 20-25 метров в секунду. Выходить на маломерных суднах в плаванье в такую погоду очень опасно, поэтому спасатели Красноармейского поисково-спасательного подразделения поспешили на помощь и благополучно доставили отдыхающих на большую землю.

- Медицинская помощь гражданам не потребовалась, - добавили спасатели. И предостерегли всех от подобных приключений, посоветовав проверять прогноз погоды перед выходом на воду.

Напомним, в апреле 2026 года на Волге погибли 4 рыбака, которые перевернулись на лодке в шторм. Среди них был известный волгоградский застройщик Александр Назаров и топ-менеджер российской интернет-компании Сергей Лойтер.