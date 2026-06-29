Спасатели в Волгограде провели 1000 занятий по безопасности на воде

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области спасатели усилили контроль за водоемами в разгар летнего сезона. С начала 2026 года сотрудники аварийно-спасательной службы провели больше тысячи лекций и бесед, а также организовали 70 рейдов по местам отдыха у воды, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Инструктаж о том, как вести себя на пляжах и реках, прослушали 27 тысяч человек — как взрослых, так и детей. Сейчас патрулирование акваторий стало еще плотнее. Специалисты регулярно выходят в межведомственные рейды, чтобы предотвратить трагедии в зонах массового отдыха.

Особое внимание в летние каникулы уделяют детям. В пришкольных и оздоровительных лагерях региона волонтеры и спасатели проводят мастер-классы. Ребятам показывают, как оказать первую помощь тонущему, и объясняют главные правила безопасности у воды.