В Волгограде пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в столб, погиб пассажир

В ДТП погиб пассажир. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде произошла трагедия на дороге. Рано утром 28 июня в Дзержинском районе водитель иномарки потерял контроль над машиной и врезался в опору освещения. От полученных травм пассажир скончался в больнице.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулем «Фольксваген Поло» находился 20-летний парень. Примерно в 07:45 он ехал по улице Землячки. Напротив дома № 50 автомобиль вылетел с дороги и врезался в световую стойку. Предварительно, молодой человек был пьян — это могло стать причиной аварии.

Удар оказался очень сильным. Пассажира экстренно доставили в медучреждение, но врачи не смогли его спасти — травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, опрашивает свидетелей и уточняет детали произошедшего.