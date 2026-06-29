Алиментщик из Волгоградской области выплатил 400 тысяч дочери после ареста

Суд обязал выплатить долг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Волжского задолжал собственной трехлетней дочери крупную сумму. Мужчина долгое время не переводил деньги на содержание ребенка и всячески избегал ответственности. Он не держал сбережения на банковских картах и не устраивался на работу официально, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФССП.

Однако уйти от закона не получилось. Сотрудники городского отдела судебных приставов разыскали должника и доставили его в отделение прямо принудительно. Там на мужчину составили административный протокол за неуплату алиментов. Суд рассмотрел дело и отправил волжанина под арест на 10 суток.

Это решение подействовало лучше любых уговоров. Всего за несколько дней отец нашел нужную сумму и полностью закрыл долг. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор. Теперь права маленькой девочки полностью восстановлены, а деньги поступили на содержание ребенка.