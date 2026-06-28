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НовостиПроисшествия28 июня 2026 13:45

Тело утонувшего мужчины подняли водолазы из Волгоградского водохранилища

Мужчину разыскивали по заявке МВД
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото с места ЧП ГКУ Служба спасения

Фото с места ЧП ГКУ Служба спасения

Трагедия случилась 28 июня на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Водолазы подняли из Волгоградского водохранилища тело неизвестного мужчины, который утонул в границах села Верхнепогромное, сообщили в ГКУ Служба спасения.

Заявка от полицейских Среднеахтубинского района поступила спасателям в воскресенье. Водолазы Дубовского поисково-спасательного подразделения начали поиски и вскоре извлекли из воды тело погибшего. Его передали правоохранителям, которые установят все обстоятельства трагедии.

Волгоградцам рекомендуют не забывать о безопасности на воде. А если станете свидетелем несчастного случая, звоните по телефону 112 или оперативному дежурному спасателей - 8 (8442) 33-60-60.