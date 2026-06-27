В Волгограде бросивший ребенка-инвалида отец оформил пенсию по уходу за ним

Александр Бастрыкин ждет доклад от СУ СКР по Волгоградской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от волгоградских следователей доклад по делу о мошенничестве после обращения матери ребенка-инвалида из Волгоградской области. Женщине из Волжского отказали в страховой пенсии по уходу за 15-летним сыном-инвалидом из-за того, что ранее заявление на эту выплату уже подал отец ребенка. Самое интересное, что в жизни ребенка он не принимает никакого участия, однако уже шестой год получает деньги от государства.

Женщина воспитывает детей в одиночку, и отказ в пенсии заставил ее обратиться за помощью к СМИ и следственному комитету. СК возбудил проверку, отца подозревают в мошенничестве. Сейчас следователям предстоит проверить объективность доводов и найти мошенника, если все факты подтвердятся.