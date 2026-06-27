В Волгограде 6-летнего мальчика на самокате сбила автомобилистка во дворе

Ребенка доставили в больницу. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

ДТП произошло в днем 26 июня в Советском районе Волгограда. 37-летняя женщина на «Чери» ехала по двору возле дома №31 на улице Чебышева. Автомобилистка не успела затормозить, когда перед ее капотом появился ребенок на самокате. Женщина сбила 6-летнего мальчика, он в больнице, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

А в Красноармейском районе в больницу попал водитель скутера. Он влетел в ехавшую в попутном направлении «Ладу Весту». Это произошло в 14.38 на Мачтозаводской. Скутерист разбил лобовое стекло и помял легковушку, получил множество травм.